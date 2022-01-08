Небайдужі громадяни влаштували "самосуд": облили хлопця зеленкою і змусили на камеру вибачитися за свій вчинок.

Нетверезий підліток у Дніпрі приставав до 12-річної дівчинки. Це помітили перехожі і вирішили його провчити.

За словами свідків, хлопець був п'яним. Відео з розкаянням підлітка опубліковано в Telegram-каналі "Х.Днепр".

Дівчинка зникла і в поліцію нібито не зверталася. Але неадекват все-таки поніс покарання. "Виховну роботу" з ним провели місцеві жителі. Вони облили його обличчя зеленкою і змусили пообіцяти, що більше не буде так робити.

На відео облитий зеленкою хлопець назвав своє повне ім'я та прізвище. Він розповів, що чіплявся до дівчини і закликав не повторювати його помилок.

"Нікому не раджу так робити, тому що всім буде покарання", – зазначив підліток.

У коментарях до публікації користувачі мережі стали називати різні варіанти віку "героя" відео: від 14 і до 18 років, проте один з юзерів впізнав у хлопцеві однокласника і уточнив, що це 16-річний сирота, за яким доглядає тільки бабуся. Що стосується самої дівчинки, яку той намагався зґвалтувати, то їй, як пишуть в коментарях, всього 12 років.

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