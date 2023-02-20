Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

У Волинській області вночі 19 лютого зійшов з рейок поїзд "Київ-Варшава".

"Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії уночі 19 лютого 2023 року у районі залізничного мосту через річку Турія. У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав. Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії", - йдеться у повідомленні прокуратури Волинської області.

Зазначається, що Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України).

Відео дня

В "Укрзалізниці" поки не коментують ситуацію із потягом "Київ-Варшава".

Залізничне сполучення Україна - Польща

В Польщу та назад наразі курсує найбільша кількість міжнародних поїздів. Найбільш популярний рейс – №67/68 "Київ – Варшава-Всходня", який курсує щодня. "Укрзалізниця" перевела продаж квитків на нього лише в онлайн-формат. Також є альтернативний рейс №23/24 "Київ – Хелм" зі зручною стиковкою до Варшави.

Крім цього, з Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя курсує низка поїздів до Перемишля, а з Харкова можна дістатися до Хелму.

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