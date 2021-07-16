Загорілася дерев'яна будівля, згодом вогонь перекинувся на сусідню споруду.

На Закарпатті сталася пожежа на території бази відпочинку, в будівлю якої влучила блискавка.

Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався напередодні ввечері в селі Біла Церква Тячівського району. За словами охоронця бази відпочинку, на його очах блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Після цього полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

"О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати. Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв. м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв. м", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали про необхідність встановлення систем блискавкозахисту для запобігання пожежам та ураженням електричним струмом під час грози.

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Автор: Юрій Годован