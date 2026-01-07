Великобританія передала Україні всі обіцяні ЗРК Raven: скільки поставили

ЗРК Raven представляє собою поєднання пускової під ракети AIM-132 ASRAAM та вантажівки Supacat.

Сили оборони України отримали всі обіцяні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) типу Raven від Великої Британії. Це підтвердило Міноборони країни у відповідь на запит від депутата консервативної партії Бена Обезе-Джекті, повідомляє Defense Express.

"Україні поставлено 13 зенітних ракетних комплексів Raven, що надає підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз", - цитує слова міністра зі справ венетарнів Аль Карнса видання UK Defence Journal. Жодних інших подробиць про цей ЗРК у рамках відповіді від британського Міноборони не повідомляється.

Вперше ж про те, що Україна отримала Raven стало відомо у 2023 році, згодом навіть українські Повітряні сили показували роботу цього ЗРК, але деталі про нього оприлюднили лише минулого року. Зокрема, у травні 2025 стало відомо, що Силам оборони вже поставлено 8 таких ЗРК і анонсована поставка ще 5-ти, яка вже відбулася. Таким чином, на передачу 5-ти одиниць ЗРК Raven британцям знадобилося орієнтовно 7 місяців (з урахуванням, що повідомлення про передачу не прив’язано безпосерденьо до відправки останньої машини чи машин, яка могла відбутися раніше).

Також у виданні припускають, що для України може бути замовлена додаткова партія ЗРК Raven.

Як повідомляв УНІАН, Британія і Франція мають намір створити в Україні військові хаби після припинення вогню. Також обидві країни готові побудувати в Україні захищені об’єкти для збереження озброєння, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції після зустрічі лідерів країн – учасниць Коаліції охочих у Парижі.

При цьому моніторинг припинення вогню будуть здійснювати США. Видання Financial Times пояснило, чому це важливо, та як саме американці охоплять спостереженням 1400-кілометрову лінію боєзіткнення.

