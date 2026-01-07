Зеленський відповів, чи готові партнери поширити ядерну парасольку на Україну

За словами президента, Україна разом з партнерами обговорює присутність іноземного контингенту.

Про поширення ядерної парасольки від Британії та Франції в межах мирних переговорів щодо завершення війни в Україні не йдеться. Про це журналістам розповів президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів, від Сполучених штатів. Ми обговорюємо контингент, захист на землі, в небі, на морі. А також окремий трек – протиповітряна оборона. А також посилення нашої армії, фінансування додаткове для особового складу. Це дуже важливо для наших бригад, укомплектованість наших бригад. Щоб вони були високого відсотка", – сказав Зеленський.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, що раніше президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Відео дня

Раніше видання "Радіо Свобода" повідомило, що може йтися про іноземний контингент у кількості близько 15-20 тис. осіб. Водночас деякі чиновники сподіваються, що цю кількість вдасться збільшити до 30 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: