Операція США у Венесуелі викликає в Києва як надію, так і тривогу, – Politico

Україна рада тому, що РФ втратила союзника, однак є стурбованість через порушення міжнародних правил.

Операція Сполучених Штатів із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро викликає в України одночасно і позитивні, і негативні емоції, пише Politico.

Так, видання відзначає, що це змушує Україну побоюватися за власні аргументи, що вторгнення Росії є явним порушенням міжнародного права.

"Для нас, з моральної точки зору, завжди буде важливо говорити про міжнародне право і суверенітет, про необхідність дотримання правил", – каже Ганна Шелест, директорка програм безпеки в неурядовій організації "Рада з питань зовнішньої політики "Українська призма".

Водночас, зазначає видання, Україна відчуває велике задоволення, коли бачить, як Мадуро, близького союзника Путіна, відправляють на суд до США. Оскільки це є доказом марності попередніх продажів російської зброї та гарантій безпеки з боку Кремля.

"Диктатура Мадуро допомагала Путіну. Тепер Путін втратив союзника – це плюс для нас. Ця ситуація може призвести до ослаблення Росії на міжнародній арені, падіння цін на нафту і, відповідно, зменшення доходів російської військової машини", – говорить Олександр Мережко, голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України.

Водночас президент України Володимир Зеленський уникає розмов про Венесуелу. Україна не визнала Мадуро законним президентом Венесуели, а український лідер надзвичайно обережно ставиться до критики Трампа.

"Якщо ми почнемо вибірково дотримуватися міжнародного права, то воно також буде вибірково застосовуватися до нас", – додав Мережко.

Журналісти відзначають, що операція США у Венесуелі затьмарила зустріч у Парижі союзників України, де ключовим питанням була спроба України отримати надійні гарантії безпеки від США та інших союзників. Водночас дії США у Венесуелі викликають питання, чи може Київ покладатися на слово Вашингтона. Саме тому Зеленський хоче, щоб американські гарантії безпеки були юридично зобов'язуючими для Конгресу США.

"Адміністрація Трампа демонструє, що втручання у Венесуелі було пов'язане не з правами людини чи демократією у Венесуелі, а з утвердженням домінування США у Західній півкулі. І це також може бути використано Росією для легітимізації дій проти України. Навіть постфактум. З точки зору України, будь-яке застосування сили, яке підриває верховенство міжнародного права і легітимізує право сильного, суперечить нашим інтересам, навіть якщо об'єктом таких дій є поганий автократ", – каже Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик НУО "Повернись живим".

Операція США у Венесуелі: важливі новини

Раніше The Washington Post повідомило, що внаслідок операції США у Венесуелі загинуло близько 75 людей. Зокрема йдеться про працівників сил безпеки Венесуели та Куби, а також цивільних, які опинилися в епіцентрі боїв.

Тим часом Reuters відзначає, що на тлі операції у Венесуелі світові ціни на нафту почали падати. Аналітики Morgan Stanley відзначають, що у першій половині 2026 року на ринку може з’явитися до 3 мільйонів "зайвих" барелів.

