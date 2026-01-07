Американський бліц-криг у Венесуелі та 'зайві' барелі обвалили ціни на нафту

Аналітики прогнозують, що у першій половині 2026 року на ринку з’явиться до 3 мільйонів барелів "зайвої" нафти.

Світові ціни на нафту стрімко падають. Учасники ринку оцінюють, чи вистачатиме нафти та зважують майбутні перспективи видобутку у Венесуелі, повідомляє Reuters.

За вівторок, 6 січня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,06 долара, до 60,7 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI впала на 1,19 долара, до 57,13 долара за барель.

Зранку 7 січня падіння котирувань продовжилося. За даними порталу Іnvesting, станом на 11:37 за київським часом, вартість нафти марки Brent знизилася ще на 40 центів, до 60,3 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала ще на 55 центів, до 56,58 долара за барель.

Аналітик компанії PVM Oil Тамаш Варга зазначає, що наразі передчасно оцінювати вплив від захоплення президента Венесуели Мадуро на ринок нафти, але зазначає, що "чорного золота" на ринку буде достатньо, незалежно від того, чи збільшить картель ОПЕК+ її видобуток.

Аналітики Morgan Stanley додають, що у першій половині 2026 року на ринку може з’явитися до 3 мільйонів "зайвих" барелів. Вони пояснюють, що світовий попит на нафту у 2025 році, ймовірно, зріс приблизно на 900 000 барелів на добу. При цьому пропозиція нафти зросла ще більше. Постачання з країн ОПЕК збільшилось у період з четвертого кварталу 2024 року по четвертий квартал 2025-го на 1,6 млн барелів на добу, а постачання з країн, що не входять до ОПЕК, - приблизно на 2,4 млн барелів на добу.

Учасники ринку, опитані Reuters у грудні, також зазначили, що, за їхніми очікуваннями, зростання пропозиції та слабкий попит продовжуватимуть тиснути на ціни на нафтові ціни у 2026 році.

"У міру того, як глобальний надлишок нафти стає все більш очевидним, до наступного тижня будуть створені умови для нового спаду", - заявили консультанти з торгівлі нафтою компанії Ritterbusch and Associates.

Видання зазначає, що додатково посприяти зниженню цін може скасування ембарго США на венесуельську нафту, що призведе до збільшення видобутку. Американський президент Дональд Трамп вже заявив, що нафтові компанії США готові інвестувати в цю південноамериканську країну, щоб збільшити виробництво нафти та її експорт.

Втім аналітики дають зрозуміти, що для суттєвого збільшення видобутку нафти у Венесуелі потрібно вкласти чималі кошти, і найближчим часом на мільйони додаткових барелів сировини на ринку очікувати не варто.

"Ми оцінюємо, що протягом найближчих двох-трьох років додаткові поставки становитимуть лише 300 000 барелів на добу при обмежених додаткових витратах", - зазначив аналітик Rystad Energy Янів Шах.

За його словами, аби збільшити видобуток нафти до 3 мільйонів барелів на добу до 2040 року, потрібні міжнародні інвестиції.

Ціни на нафту та спецоперація США у Венесуелі

За підсумком 2025 року ціни на нафту впали на 20%, що стало найбільшим річним падінням з 2020 року. Водночас, американські військові 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що потенційно може мати наслідки для світових цін на нафту, оскільки країна є членом картелю ОПЕК+.

В перший день після американської спецоперації, 5 січня, "чорне золото" також подешевшало, оскільки достатні світові запаси компенсували побоювання щодо перебоїв у постачанні сировини.

