Lockheed Martin збирається потроїти обсяг виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot

За останні два роки корпорація збільшила виробництво ракет PAC-3 MSE більш ніж на 60%.

Американська корпорація Lockheed Martin планує різко збільшити виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Як пише Business Insider з посиланням на представників компанії, Lockheed Martin хоче більш ніж потроїти річний обсяг виробництва до 2000 ракет.

Зазначається, що Lockheed Martin вже досягла угоди з Міністерством оборони США про прискорення виробництва і поставок ракет-перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) протягом семи років. Угода передбачає збільшення річної виробничої потужності PAC-3 з приблизно 600 до 2000 одиниць. Потім вони будуть поставлені збройним силам США, союзників і партнерів.

У виданні додали, що глобальний попит на системи протиповітряної оборони і перехоплювачі останніми роками різко зріс у зв'язку з масованими ракетними ударами Росії по Україні та конфліктах на Близькому Сході.

Відео дня

Представники Lockheed Martin повідомили журналістам, що за останні два роки корпорація збільшила виробництво ракет PAC-3 MSE більш ніж на 60% і 2025 року поставила 620 ракет-перехоплювачів, що на 20% більше, ніж 2024 року. Загалом підрядник постачає ці ракети в 17 країн.

Системи Patriot зможуть вражати цілі "через плече" під час прольоту - що відомо

Раніше армія США оголосила про плани надати зенітно-ракетному комплексу Patriot нову можливість - так зване перехоплення "через плече". Майбутні системи Patriot матимуть додаткову гнучкість для боротьби із загрозами, які вже пролетіли над позицією батареї.

Пускові установки мають певний ступінь можливості повертатися ліворуч і праворуч, а також стріляти перехоплювачами під кутом вгору в будь-якому напрямку. Системи розгортаються в статичних положеннях, спрямованих у переважно фіксованому напрямку. Підполковник армії Стівен Моебс зазначав, що 2025 року розпочнеться нова програма розробки перехоплювачів, які матимуть більшу дальність і висоту польоту.

Вас також можуть зацікавити новини: