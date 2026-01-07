Битва за $500 мільярдів: на Заході розповіли, хто відновлюватиме Україну після війни

Відновлення енергетичної системи України вже розпочалося, незважаючи на удари росіян.

Компанії, що будують інфраструктуру відновлюваної енергетики, можуть стати одними з перших бенефіціарів у разі припинення вогню в Україні, повідомляє Reuters.

На думку фахівців, після закінчення війни Україна прагнутиме зробити свою енергосистему більш стійкою, аби ефективніше протистояти можливій новій агресії. Саме тому Київ буде приділяти більше уваги до децентралізованих відновлюваних технологій.

Багато європейських цементних компаній, таких як Heidelberg Materials або Holcim, а також виробники обладнання для вітрової та сонячної енергетики, зокрема Siemens Energy, отримали імпульс у 2025 році завдяки планам Німеччини щодо інфраструктурних витрат. Це означає, що їхні можливості вже зросли, так що вони зможуть залучитися до відновлення України.

Відео дня

Інші європейські компанії також мають хороші шанси скористатися можливостями, пов’язаними з відбудовою нашої країни. Наприклад, австрійська компанія Wienerberger (виробляє широкий асортимент товарів – від цегли до водопровідних труб) має заводи поблизу України, у Польщі та Угорщині. Це покращує логістичні можливості.

На думку фахівців, компанія може стати великим постачальником не лише для водної інфраструктури, а й для відновлення житлового фонду на сході України.

Найбільша будівельна компанія Австрії Strabag також перебуває у вигідному становищі. Її ключова спеціалізація – будівництво доріг, мостів і залізничних колій. До 2018 року вона вже працювала в Україні. Компанія була змушена піти з ринку через те, що її класифікували як російську – з огляду на 25-відсоткову частку у руках олігарха Олега Дерипаски. З 2018 року компанія вжила заходів для зменшення його частки та готова повернутися в Україну.

Звісно, жодних гарантій досягнення угоди про припинення вогню немає, і поки що незрозуміло, яким саме буде післявоєнне бізнес-середовище в Україні. Однак у міру того, як інвестори у 2026 році дедалі більше зосереджуватимуться на завершенні війни, теми відбудови, ймовірно, вийдуть на перший план.

Скільки треба для відновлення України

Цивільна інфраструктура та економіка України зазнали серйозних руйнувань протягом останніх чотирьох років війни. За оцінкою фахівців на кінець 2024 року прямі фізичні збитки становили 176 мільярдів доларів, а економічні втрати через зменшення виробництва та зростання витрат можуть сягнути до 589 мільярдів доларів.

Очікується, що відновлення України коштуватиме близько 524 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, і, ймовірно, фінансуватиметься переважно Європейським Союзом та приватним сектором.

На думку колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трильйон доларів на період у 14 років.

Брюссель уже дав зрозуміти, що в обмін на свою підтримку очікує, що основну частку контрактів на відбудову отримають європейські компанії. Вашингтон, ймовірно, висуватиме схожі умови, спрямовуючи будь-які інвестиції у відновлення України на користь американських підрядників.

Вас також можуть зацікавити новини: