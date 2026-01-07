Politico про гарантії безпеки: США демонструють хитку і показову єдність з Європою

США підтримують план для України, але уникають чітких зобов’язань, зокрема щодо участі у розгортанні миротворчих військ.

Європа та США продемонстрували показову єдність у підтримці України під час саміту в Парижі, де було представлено план довгострокових гарантій безпеки для Києва. Йдеться, зокрема, про моніторинг припинення вогню під керівництвом США та можливе розгортання британських і французьких військ після укладення мирної угоди з Росією, пише Politico.

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що сторони "значною мірою завершили протоколи безпеки", наголосивши, що важливо зробити кінець війни остаточним. Він також публічно похвалив президента Володимира Зеленського та його команду. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив домовленості про "надійні" гарантії безпеки для України.

Водночас оптимістичні заяви не зняли занепокоєння європейців щодо реальної ролі США. Вашингтон не підписав спільну декларацію коаліції охочих, а з фінальної версії документа зникли положення про пряму участь США у багатонаціональних силах та зобов’язання підтримувати їх у разі нападу.

За даними видання, попередній проєкт передбачав американську розвідувальну й логістичну допомогу та так званий "бекстоп", однак ці формулювання були вилучені. На тлі погроз Дональда Трампа щодо Гренландії та інших різких кроків США питання довіри до Вашингтона залишається відкритим.

Віткофф уникнув коментарів про Гренландію, натомість запевнив, що Трамп "рішуче підтримує протоколи безпеки" і США "будуть поруч з Україною". Зеленський, своєю чергою, наголосив, що ключові гарантії мають бути підкріплені рішеннями Конгресу США.

План коаліції охочих передбачає юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, довгострокову підтримку ЗСУ та розгортання європейських багатонаціональних сил у Західній Україні, подалі від лінії фронту. Велика Британія і Франція вже заявили про готовність направити війська, тоді як низка інших країн, зокрема Німеччина, поки що утримуються від чітких зобов’язань.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що не виключає участі німецьких військ, але лише після припинення вогню та рішення Бундестагу. Водночас Греція прямо відмовилася від участі у військовій місії, допускаючи лише інші форми підтримки, зокрема морське спостереження.

Таким чином, Європа робить крок до власної відповідальності за безпеку України, але питання ролі та надійності США у майбутніх гарантіях залишається одним із ключових і найбільш чутливих.

Гарантії безпеки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після саміту "Коаліції охочих" в Парижі США не приєдналися до спільного комюніке з Європою та Україною щодо участі в миротворчих силах.

За даними західниїх ЗМІ, угода щодо гарантій безпеки передбачає відправлення до 20 тисяч миротворців до України в разі припинення вогню. За підсумками саміту в Парижі Макрон підтвердив, що після припинення вогню до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

