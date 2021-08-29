Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення у результаті сварки зі своїм 60-річним дядьком.

На Мукачівщині поліцейські затримали чоловіка, який встромив ніж у спину своєму племіннику

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області

Повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 29-річного жителя селища Кольчино з ножовим пораненням надійшло до поліції у суботу, 29 серпня.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення у результаті сварки зі своїм 60-річним дядьком. Подія трапилася близько 10:30.

Під час конфлікту чоловік схопив кухонного ножа та вдарив ним у спину свого племінника.

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Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко