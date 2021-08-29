На Мукачівщині поліцейські затримали чоловіка, який встромив ніж у спину своєму племіннику
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області
Повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 29-річного жителя селища Кольчино з ножовим пораненням надійшло до поліції у суботу, 29 серпня.
Правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення у результаті сварки зі своїм 60-річним дядьком. Подія трапилася близько 10:30.
Під час конфлікту чоловік схопив кухонного ножа та вдарив ним у спину свого племінника.
Читайте також"Він знущався": сусіди розповіли моторошні подробиці про чоловіка, який зарубав дружину та дочку в Луцьку
Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України.