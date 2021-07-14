На Житомирщині 15-річна дівчина вбила свого 14-річного хлопця під час конфлікту, завдавши йому ножові поранення в шию й груди.
Як повідомляє поліція Житомирщини, хлопець зник 12 липня увечері, а його тіло знайшли 13 липня у закинутій будівлі неподалік села Сингаїв.
"Близько 7 ранку 13 липня до поліції звернулась жителька с. Сингаїв із повідомленням про те, що напередодні увечері пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся її 14-річний син. Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід та оглянули навколишню територію. Неподалік у закинутій будівлі під завалами цегли й було виявлено тіло дитини", - йдеться в повідомленні.
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Під час огляду місця події та тіла загиблого було встановлено, що причиною смерті хлопця стали ножові поранення в груди та шию.
За підозрою у причетності до вбивства поліція затримала 15-річну жительку с. Шатрища. Їй оголошено про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
"Попередньо встановлено, що напередодні увечері близько 20 години у закинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися та між ними виник конфлікт. Усі його обставини наразі поліцейські встановлюють", - зазначили правоохоронці.
"Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину", - повідомив начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.
За умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
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