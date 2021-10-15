Водія евакуатора госпіталізували з внутрішньочерепною травмою та переломом черепа.

На автодорозі Мукачево-Чоп внаслідок зіткнення легковика та евакуатора загинули четверо осіб.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Смертельна дорожньо-траспортна пригода трапилася у населеному пункті Великі Лучки близько 4:00.

Відомо, що водій "Renault" зіткнувся з евакуатором, який в той момент чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в’їхала на узбіччі в електроопору.

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В палаючому легковику знаходився співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі мешканці міста Чоп.

44-річного водія евакуатора госпіталізували до районної лікарні з внутрішньочерепною травмою та переломом черепа.

На місці події в той час перебувала слідчо-оперативна група поліції та наряд групи швидкого реагування.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).

Буде призначено низку експертиз, які допоможуть встановити всі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва виникла масштабна пожежа на даху будинку.

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Автор: Людмила Жерновська