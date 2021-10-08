Терорист-смертник застосував бомбу всередині мечеті.

В Афганістані стався новий вибух. У мечеті на півночі країни, в місті Кундуз, прямо під час п'ятничної молитви терорист-смертник застосував бомбу.

Як повідомляє афганське інформаційне агенство Aamaj News, від вибуху загинули майже 100 людей.

Інцидент стався сьогодні, 8 жовтня, у шиїтській мечеті Сеїд-Абад. Терорист застосував бомбу, яка спричинила потужний вибух. Свідки трагедії повідомляють, що підлога мечеті майже повністю вкрита тілами загиблих людей.

Інформація про кількість загиблих сильно різниться. Так, очевидці вибуху кажуть про майже 100 жертв, а місцеві ЗМІ пишуть лише про 30 загиблих. Окрім цього, рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, називає зовсім інші цифри та каже, що у трагедії померли лише 7 осіб.

Таліби вже поклали відповідальність за вибух на "Ісламську державу". Трагедію визнали терактом. На відео, які викладають у мережі, можна побачити, що вибух сильно налякав мешканців міста. Люди у паніці бігали по вулицях та кричали від жаху.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що біля мечеті в Кабулі прогримів вибух, а після цього Таліби заявили про знищення осередку "Ісламської держави".

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Автор: Поліна Кузенко