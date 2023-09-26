На кадрах видно, що за потерпілого ніхто не заступився, хоч серед глядачів було чимало людей.

У Закарпатській області неповнолітній хлопець побив іншого. За усім цим весело спостерігала компанія підлітків, підтримуючи нападника вигуками та знімаючи все це на телефон.

Як повідомив у Facebook Рахівський районний відділ поліції, в ході моніторингу інтернету було виявлено відеозапис на якому неповнолітній хлопець наносить тілесні ушкодження іншому. Ще кілька підлітків стоять поряд та фільмують це на мобільні телефони.

Інцидент стався в селі Ділове Рахівського району. Особи усіх учасників події вже встановлено. Потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець.

Останнього разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення слідчих дій. За даним фактом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто Умисне легке тілесне ушкодження.

Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень.

Інші злочини проти дітей

19 травня українців вразила історія про жорстоке зґвалтування 4-річної дитини, яку мама довірила доглядати своїй подружці на час візиту до лікаря.

Поліція з'ясувала, що наругу над дитиною вчинив один з родичів подруги. Він зґвалтував дівчинку в будинку в той час, коли жінка відволіклася. Йдеться про 48-річного педагога, який працює в одному з місцевих ліцеїв.

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