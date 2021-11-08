Дітей врятували працівники соцслужби, дізналися журналісти.

У Житомирській області жінка на понад добу залишила двох своїх дітей – 8-річного хлопчика та 4-річну дівчинку, у зачиненій квартирі.

Потім мати сама зателефонувала до Служби в справах дітей й повідомила, що не збирається повертатися додому ще упродовж кількох днів, йдеться у сюжеті ТСН.

За відомостями журналістів, працівникам соціальної служби відчинив двері хлопчик.

"…Швидкою малих доправили в дитячу лікарню, з’ясувалося – дітей у цієї матері вилучали вже п’ять разів, але потім знову повертали", – йдеться у сюжеті.

Раніше стало відомо, що в захопленому Росією Криму "відзначилася" горе-матір – жінка за кермом авто Chevrolet, в якому була її дворічна донька, виїхала на смугу зустрічного руху й зіткнулася з машиною Kia.

ДТП сталося в Севастополі на вул. Тунельна, 20. Після аварії жінка була вкрита кров'ю і не захотіла віддавати дитину медикам. Замість того, щоб передати доньку медпрацівникам, горе-мати почала матюкатися й кидатися на них.

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Автор: Екатерина Присяжнюк