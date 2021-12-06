Легковик виїхав на зустрічну смугу.

У Житомирській області в ДТП загинув чоловік та двоє маленьких дітей. Матір дітей опинилась у лікарні.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей - батька та дітей - хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні", - повідомив він.

Інцидент стався о 17:41 на 141 км траси М-06 "Київ - Чоп".

Читайте такожПомер один з постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕСЗа попередніми даними, водійка Daewoo виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажним автомобілем Daf. Чоловік та діти загинули на місці пригоди.

За словами Білошицького, ДТП завершилась трагічно через виїзд на зустрічну смугу та літню гуму. Також він відзначив відсутність дитячих крісел та те, що пасажири не пристебнули паски безпеки.

"Лоб в лоб" - саме ці ДТП одні з найстрашніших, що трапляються на дорогах. Як правило, потерпілі та загиблі - їхні невід’ємні супутники. Дуже часто, навіть за умови дотримання правил особистої безпеки, після таких ДТП не виживають. Але, коли жодні із заходів не дотримані - шанси мізерні", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у ДТП потрапили три автомобілі. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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Автор: Людмила Жерновська