У Запоріжжі балкон обвалився разом з чоловіком / фото прес-служба ДСНС Запорізької області

Моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Запорізькій області.

Інцидент стався на вулиці Олександрівській. Будівля, де сталася трагедія, не експлуатувалася. Балкон обвалився з четвертого поверху, коли на ньому стояв 36-річний чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.

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На місці інциденту працювали три одиниці техніки ДСНС та 15 осіб особового складу. Причини та обставини трагедії з'ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 29 листопада в Одеській школі №111 прямо під час уроку на учнів обвалилася стеля. Школярі перебували в приміщенні, коли стеля раптово впала. На оприлюднених кадрах видно розкидані шматки штукатурки і чутно, як учитель запитує у дітей, чи все в порядку.

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Автор: Анастасія Горбачова