Автомобіль, яким керував загиблий, зіткнувся з вантажівкою.

На Житомирщині внаслідок ДТП загинув бойовий медик та його пасажирка.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, аварія сталась 17 жовтня близько 00:40 на 178 км автодороги Київ-Чоп у Житомирському районі.

"Попередньо, водій вантажівки Mercedes, 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку міста Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем Audі під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який здійснював виїзд з узбіччя. У результаті ДТП водій Audі та його пасажирка загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої.

Читайте такожВ Одесі жінка тяжко поранила ножем ревнивого чоловікаПопередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває з’ясування всіх обставин.

У соцмережах повідомляють, що загиблим виявився бойовий медик з Рівненщини – Віталій Сень.

"Непоправна втрата для всього бойового братерства України і для нашої ветеранської спілки. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень", - йдеться у дописі Тетяни Подорожник.

У коментарях вона додала, що в автомобіль, у якому їхав Сень, врізалась вантажівка.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області зіткнулися маршрутка і "швидка", постраждали шестеро людей.

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Автор: Світлана Макринська