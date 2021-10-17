Від удару "швидкої" мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

У Дніпропетровській області внаслідок ДТП за участі карети "швидкої" і пасажирського мікроавтобуса постраждали шестеро осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася 16 жовтня в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району, на 340-му кілометрі автошляху національного значення Н-08.

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Міжміський мікроавтобус Volkswagen LT-35, який рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро", зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen Jamper. Від удару Volkswagen з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

На момент зіткнення в маршрутці перебували 11 людей, в транспортному засобі медиків – троє працівників. Внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів маршрутки. Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої допомоги для подальшого обстеження. Попередньо, у всіх постраждалих травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала, жінка 2000 року народження, від госпіталізації відмовилась.

Нагадаємо, у Харкові невідомі потрощили автомобіль швидкої допомоги, яка приїхала на виклик.

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Автор: Віталій Саєнко