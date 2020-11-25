Він передавав інформацію про надання міжнародними партнерами військової допомоги та схеми розташування українських військових об’єктів.

Під час спецоперації Служба безпеки викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії на передачі спецслужбам Росії відомостей у сфері оборони України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.

«Під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Інна Андаліцька