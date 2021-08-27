Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади й зміни кордонів нашої країни, повідомили в спецслужбі.

Кіберспеціалісти СБУ запобігли новим спробам спецслужб РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в південних регіонах України. У Херсоні викрито ще одну група ворожих інтернет-агентів.

Як повідомив прес-центр СБУ, за завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади й зміни меж державного кордону нашої країни.

Окрім цього, російські спецслужби відправляли цільові інформаційні завдання агентам із дискредитації міжнародного майданчика з деокупації Криму – "Кримської платформи", її учасників та результатів.

Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої повідомлення від імені "лідерів громадської думки". За поширення деструктивного контенту зловмисники щомісяця отримували гроші через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Читайте такожВійськовий пенсіонер у Херсонській області виявився шпигуном Росії (відео)Встановлено, що до складу ворожого осередку входили кілька місцевих жителів. Інформацію для своїх публікацій вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі органів безпеки повідомили одному з організаторів групи про підозру за ч. 2 ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади") Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

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Автор: Лариса Бекета