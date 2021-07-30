За інформацією Служби безпеки, "інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій фігуранти отримували від своїх кураторів з РФ.

Служба безпеки України повідомляє про викриття у Закарпатській області посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій, який працював на російські спецслужби, а також нейтралізацію нової розгалуженої мережі інтернет-агентів РФ.

За інформацією на сайті СБУ, зловмисники поширювали в соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні.

"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет агітатори отримували від своїх кураторів з РФ", - стверджують у СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання на Київщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині та на Закарпатті викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Зокрема, в Закарпатській області кіберфахівці викрили посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій, який, за інформацією СБУ, закликав до порушення територіальної цілісності України.

Читайте такожУ Києві хлопець підірвав себе на території психлікарні: поліція повідомила подробиці (фото, відео)Свої "публікації" він розміщував у соцмережах. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.

На Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій", як повідомляють у СБУ, порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

На Київщині СБУ заблокувала протиправну діяльність мешканця Броварів, який "використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни".

В Одеській області Служба безпеки повідомляє про викриття "місцевого агента ворожої мережі".

"Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", - зазначають у СБУ.

Окрім того, на Вінниччині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "адміністрував кілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж". Агітатор, за даними Служби безпеки, закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

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Автори: Вікторія Токарєва, Катерина Комолова