На лінію "102" надійшов виклик від спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги.

У Харкові напівоголений чоловік, на якому були тільки шорти, бігав по даху будинку по вулиці Ушакова. Чоловік, розмахуючи палицею, бився з поліцейськими, які намагалися зняти його з даху.

Про це повідомляє 2day.kh.ua.

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У прес-службі патрульної поліції Харківської області розповіли, що на лінію "102" надійшов виклик від спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги.

"Лікар повідомив, що їм необхідно доставити в лікарню чоловіка, який має явний психічний розлад, поводиться агресивно і може нашкодити собі і оточуючим. Також лікарі встановили, що громадянин перебуває на обліку в обласному клінічному психіатричному диспансері. Прибувши на місце, на вулиці Ушакова, патрульні побачили чоловіка, який стояв на даху будинку. Громадянин тримав у руках два невідомих предмети. Також він погрожував лікарям і поліцейським", - розповіли патрульні.

39-річного чоловіка затримали та передали медикам для подальшої госпіталізації.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що правоохоронці почали перевірку і відкрили кримінальну справу за фактом загрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів (ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Постраждали двоє співробітників поліції, їх госпіталізували в лікарню.

Очевидці події виклали відео в соціальні мережі.

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Автор: Олена Коваленко