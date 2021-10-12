Зловмисник поранив у стегно опонента, пошкодивши артерію.

В Одесі чоловік зарізав товариша, з яким не поділив знайдену на вулиці банківську карту.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно вчора на проспекті Академіка Глушка.

Між двома п'яними чоловіками сталася сварка, причиною якої стала банківська карта – приятелі знайшли її на вулиці і не змогли вирішити, кому вона дістанеться.

Під час конфлікту 29-річний зловмисник вдарив 41-річного товариша ножем у стегно, пошкодивши артерію. В результаті чоловік помер на місці від втрати крові.

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Поки перехожі викликали швидку допомогу і поліцію, зловмисник зник. Правоохоронці швидко затримали одесита неподалік місця події.

За результатами попереднього розслідування фігуранту повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки з сином вдарив його ножем, внаслідок чого потерпілий помер.

Автор: Лариса Козова