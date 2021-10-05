За жорстоке вбивство у Києві чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки із сином вдарив його ножем, в результаті чого постраждалий помер.

Інцидент стався у кватирі на бульварі Шамо, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що під час сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину 30-річного сина.

Потерпілий встиг вийти у коридор, там його побачила сусідка і викликала швидку допомогу.

Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але він помер.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманому повідомлено про підозру. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку вересня у Голосіївському районі Києва в одній із квартир будинку побили чоловіка та поранили ножем. Постраждалого доправили до лікарні, і там він помер.

Автори: Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк