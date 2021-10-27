Родина жертви зараз шукає адвоката для представлення її інтересів у суді.

Дочка загиблого в кривавій ДТП у Харкові, що сталася напередодні, емоційно звернулася до свідків аварії, попросивши їх зв'язатися з сім'єю.

Про це йдеться в її відеозверненні, опублікованому місцевими Телеграм-каналами.

"Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Замість цього в нашій родині сьогодні планувалася радісна, дуже довгоочікувана для тата дата... На жаль, склалося, як склалося. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив прокатати своїх друзів. 16-річний хлопець відчуває свою безкарність", - каже вона.

За словами дівчини, зараз сім'я загиблого шукає досвідченого адвоката, а також очевидців аварії, які наздоганяли й затримували її винуватця.

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"Я прошу вас, об'явіться. Не треба боятися, страшно не це, страшно жити потім з тим, чого ви не зробите зараз", - емоційно звернулася дівчина.

Раніше її брат, син загиблого висловив сподівання, що винний у смертельній ДТП та загибелі його батька понесе заслужене покарання й у справі не буде "відмазок". "Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що помирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було начхати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - каже Артем.

Кривава ДТП у Харкові: що сталося

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Там також підтвердили вік водія Infiniti-16 років. У його машині, крім нього, знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

Як пишуть ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, в 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Автор: Юрій Годован