Мер столиці Віталій Кличко також повідомив, що найбільше нарікань на неефективну роботу комунальних служб на Оболоні, у Святошинському районі, на Борщагівці та Лісовому масиві. Кличко доручив керівникам районів активізувати роботи з прибирання вулиць.

У Києві через ожеледицю за добу до травмпунктів звернулися більше тисячі осіб.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова буда жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка», - сказав Кличко.

Він додав, що до травмпунктів за останню добу звернулася понад тисяча киян.

Найбільше нарікань на неефективну роботу комунальних служб на Оболоні, у Святошинському районі, на Борщагівці та Лісовому масиві, додав мер.

За словами Кличка, керівникам районів він наголосив, що незадоволений їх роботою.

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«Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб», - написав Кличко.

Крім того, він доручив комунальному підприємству «Київблагоустрій» перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торговельних центрів.

Мер наголосив, що ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті, тим більше, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця.

Крижаний дощ у Києві

З вечора 10 грудня до ранку 11 грудня у Києві йшов крижаний дощ, що в умовах морозу і вітру одразу перетворювалися на лід.

Громадський транспорт у столиці зранку 11 грудня працював з порушенням графіків курсування.

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Автор: Вікторія Токарєва