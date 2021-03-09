Жінка пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією.

Пенсіонерка підпалила двері Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Про це повідомляє «Думская».

Інцидент стався в понеділок, 8 березня, о 7:01 на Рішельєвській вулиці.

Читайте такожУ Києві чоловік побив консьєржку битою та забрав у неї обігрівач

Мешканка Одеси облила двері легкозаймистою рідиною і підпалила. Наряду поліції, який прибув на місце, вона пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією. У жінки вилучили пляшку із залишками горючої речовини.

Чи будуть її притягувати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН