Чи будуть жінку притягувати до кримінальної відповідальності, поки невідомо / depositphotos.com
Пенсіонерка підпалила двері Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Про це повідомляє «Думская».
Інцидент стався в понеділок, 8 березня, о 7:01 на Рішельєвській вулиці.
Читайте такожУ Києві чоловік побив консьєржку битою та забрав у неї обігрівач
Мешканка Одеси облила двері легкозаймистою рідиною і підпалила. Наряду поліції, який прибув на місце, вона пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією. У жінки вилучили пляшку із залишками горючої речовини.
Чи будуть її притягувати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Одесі судитимуть іноземця, який отруїв своїх знайомих азалептином
- Під Одесою "залицяльник" викрав дівчину і погрозами змушував її стати його парою (фото, відео)
- В Одесі копу вручили підозру у скоєнні ДТП, в якій загинув поліцейський з Вінниці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram