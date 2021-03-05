Незаконна вирубка завдала 3,2 мільйона гривень збитків державі.

У Харківській області у справі про незаконну вирубку лісу судитимуть 15 осіб, серед яких четверо поліцейських.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, Харківською обласною прокуратурою спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно 6 членів організованої групи за фактом незаконної порубки лісу (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України) та 9 їхніх пособників, серед яких 4 працівників поліції (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст.246 ККУ).

За даними слідства, протягом 2018-2020 років жителі Харківської, Сумської та Чернігівської областей розробили схему незаконної вирубки дерев на території Валківського та інших районів Харківської області.

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"До цієї діяльності вони залучили працівників органів поліції. Правоохоронці систематично "кришували" діяльність "чорних лісорубів" — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та запобігання вчиненню злочинів, та вживали інших заходів щодо усунення перешкод для вчинення протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

За висновками експертизи, така діяльність спричинила державі 3,2 млн грн збитків.

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Автор: Антоніна Доломанжи