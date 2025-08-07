Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

У Черкасах чоловік зі зброєю перебуває у приміщенні закладу харчування, поліція повідомляє про стрілянину.

За інформацією ГУ Нацполіції у Черкаській області, попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Правоохоронці просять не наближатися до місця інциденту. Деталі інциденту у поліції обіцяють оприлюднити згодом.

За даними місцевого видання 18000, стрілянина сталася у закладі швидкого харчування McDonald’s. Поліція перекрила вхід до ресторану. На місці, крім правоохоронців, працюють медики.

Як повідомляє Суспільне, із закладу винесли пораненого чоловіка. Медики наразі не коментують, у якому він стані.

У Черкасах чоловік із гранатою хотів взяти працівників ТЦК у заручники

5 серпня у Черкасах чоловік під час перевірки облікових даних погрожував працівникам ТЦК підривом гранати та намагався взяти їх у заручники.

З даними поліції, в ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. На місце події прибули правоохоронці. Вони почали вести переговори із правопорушником. Згодом його затримали.

