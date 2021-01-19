Поліція розслідує загибель дитини за статтею «умисне вбивство».

На Чернігівщині у Ніжинському районі учора від удушення помер 2-річний хлопчик.

Читайте такожПід Дніпром матір до смерті побила свого трирічного синаЯк повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, інформація про смерть дитини надійшла до правоохоронців близько 17:00 18 січня.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, оперативники та низка інших спеціалістів.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне убивство).

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, смерть дитини сталася у селі Мала Загорівка. За словами батьків, які на той час перебували вдома, хлопчик заліз за диван, затиснувся і задушився. На тілі дитини виявлено поривчастий синець біля щелепи, що продовжується на надключичну ділянку.

Триває слідство, поліція перевіряє обставини смерті хлопчика.

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Автор: Ірина Синельник