На Чернігівщині у Ніжинському районі учора від удушення помер 2-річний хлопчик.
Читайте такожПід Дніпром матір до смерті побила свого трирічного синаЯк повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, інформація про смерть дитини надійшла до правоохоронців близько 17:00 18 січня.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, оперативники та низка інших спеціалістів.
Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне убивство).
Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, смерть дитини сталася у селі Мала Загорівка. За словами батьків, які на той час перебували вдома, хлопчик заліз за диван, затиснувся і задушився. На тілі дитини виявлено поривчастий синець біля щелепи, що продовжується на надключичну ділянку.
Триває слідство, поліція перевіряє обставини смерті хлопчика.
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