За даними поліції, дівчинку уразило струмом.

У Харківській області дитина загинула через вибух планшету. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції України на Харківщині.

Трагедія сталася 7 серпня у Богодухівському районі. Вночі до поліції повідомили про загибель 11-річної дівчинки. З'ясувалося, що дитина грала на планшеті вдома, в якийсь момент він вибухнув просто у неї в руках.

Попередньо поліцейські встановили, що пристрій перебував на зарядці. Дівчинку смертельно уразило струмом, коли вона його переглядала. Всі обставини події встановлюють.

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