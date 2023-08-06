Всі обставини надзвичайної події встановлюються, зазначили в поліції.

Сьогодні, 6 серпня, в Одеському районі на узбережжі Чорного моря через зсув ґрунту загинув 10-річний хлопчик.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, трагедія сталася у селі Фонтанка. "Вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що 10-річний хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги та рятувальників. Заразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики.

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Триває розбір землі, щоб переконатися, що під нею більше нікого немає. Встановлюються всі обставини надзвичайної події.

Як уточнили у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, трагедія сталася у селі Фонтанка-2. За даними рятувальників, дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, але вона була вже мертвою. До місця події направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно в районі гірського курортного селища Шові в Грузії стався зсув близько 5 мільйонів кубічних метрів землі. В результаті, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги й мости тощо.

Внаслідок лиха загинуло понад 10 людей, серед яких - громадянка України. Ще кілька десятків осіб вважаються зниклими безвісти.

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