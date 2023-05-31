Зловмисник був охоронцем у лікарні, зазначили в Офісі генпрокурора.

Житель Харківської області покараний за створення проросійського сайту та заклики бомбити Україну.

Колишній охоронець лікарні сидітиме за ґратами, про це повідомив Офіс генерального прокурора. Чоловіка визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, і він отримав покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

У повідомленні зазначається, що у червні 2022 року охоронець лікарні з м. Красноград за грошову винагороду погодився виконати замовлення російського представника щодо створення пропагандистського сайту.

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"Інтернет-агітатор поширював на цьому сайті матеріали на підтримку проведення так званої "спеціальної військової операції" та антиукраїнський контент, направлений на розпалювання національної ворожнечі. В опублікованих статтях йшлося про "подвиги российских военных", "героев спецоперации" та обстановку на "фронте новороссии", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Також на сайті були звернення до військово-політичного командування Росії із закликами завдавати ракетних ударів по території України. Правоохоронці затримали чоловіка на початку листопада.

Цікаві новини Харківської области - що варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у травні 12 років в'язниці отримав 32-річний колаборант з Куп’янська Харківської області, який став псевдоправоохоронцем на тимчасово захопленій території. Він добровільно працював з російськими загарбниками і увійшов до складу так званого "загону патрульної служби" й брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів.

Кожне таке затримання людини він "оформлював" під надуманими приводами, а потім "звітував" про це окупантам. Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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