Смертоносний предмет знешкодили, зазначив селищний голова Макарова.

У суботу, 29 квітня, в Київській області діти між населеними пунктами знайшли протипіхотну міну МОН-50, яка була у бойовому положенні з розтяжкою.

Міну неповнолітні виявили біля дороги, яка знаходиться між селом Гавронщина та селищем міського типу Макарів, повідомив у Telegram селищний голова Макарова Вадим Токар. За його словами, міну знешкодили.

"…Міна перебувала в бойовому положенні з розтяжкою. Примітним є факт, що міну виявили діти! З одного боку - добре, що вони повідомили ДСНС, але з іншого - дітей там взагалі не мало бути!" - зазначив чиновник.

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Частина Київської області була під контролем окупантів, супротивники мінували територію та різні об'єкти.

Росіяни також знущалися з людей у регіоні й здійснювали звірячі вбивства. За даними правоохоронців, через окупантів у Київській області загинули 1 374 людини. Станом на 11 квітня непізнаними залишалися 195 тіл жертв ворога.

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