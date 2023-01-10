У підозрюваних вилучили пістолет з глушником, гранати та знімки жертви, зазначили правоохоронці.

Під Києвом затримали двох вихідців з іншої країни, які готувалися до вбивства на замовлення.

Підозрувані затримані в Ірпені, про це повідомляє Національна поліція України. У повідомленні йдеться, що на початку грудня минулого року співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали оперативну інформацію щодо підготовки до вчинення замовного вбивства.

В поліції зазначають, що у ході подальших заходів були встановлені учасники угруповання - двоє вихідців з іншої країни.

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"Вони спеціально орендували автомобіль, який в подальшому планували спалити, аби "замести" сліди злочину. Певний час вели спостереження за "об’єктом" та місцем його проживання. Також визначилися з датою "виходу на справу". Увечері 5 січня планували вбити потерпілого із заздалегідь придбаної вогнепальної зброї, коли той повернеться додому", - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначають, що 5 січня в Ірпені оперативники Нацполіції та прокурори Офісу генерального прокурора за силової підтримки спецпризначенців Департаменту стратегічних розслідувань затримали двох фігурантів.

"У них вилучили пістолет з глушником, гранати та фотографію жертви", - йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомлено підозри за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці встановлюють замовника та інших учасників, причетних до злочину.

Злочинність в Україні під час війни з РФ - що повідомлялося

На початку березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що рівень злочинності в Україні знизився під час масштабних бойових дій майже до нуля.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці фіксували збільшення кількості злочинів на звільнених від росіян територіях.

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