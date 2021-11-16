Авто підозрюваного зупинили в Софіївській Борщагівці.

Правоохоронці затримали підозрюваного в стрілянині біля Києво-Святошинського суду. Його автомобіль зупинили в Софіївській Борщагівці.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області в Telegram-каналі.

"Сьогодні близько 14 години патрульні Київщини отримали орієнтування: водій транспортного засобу Audi влаштував стрілянину в місті Києві, на вулиці Мельниченка, і поїхав у невідомому напрямку. Є потерпілі. Протягом години інспектори села Чайки зупинили підпадав під орієнтування авто на вулиці Шалімова, що в Софіївській Борщагівці", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликали слідчу групу для встановлення всіх обставин події.

Відзначається, що в результаті стрілянини постраждав 42-річний громадянин Грузії. У нього потрапило чотири-п'ять куль. Чоловік живий та перебуває в лікарні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка. На місце негайно виїхала "швидка", слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовані наряди патрульних поліцейських для зупинки транспортного засобу та затримання правопорушника.

Автор: Анастасія Горбачова