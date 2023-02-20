Зловмиснику суд вже обрав запобіжний захід.

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який побив та зґвалтував сусідку.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. "Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався над жінкою, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою", - зазначив він.

За словами Нєбитова, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відео дня

"За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Позиція поліції була і лишається принциповою щодо викриття сексуальних злочинів. Маю надію, що і правосуддя буде до ґвалтівників безжальним", - наголосив керівник поліції.

Цікаві новини Київської області - сьогодні це варто знати

На початку лютого стало відомо, що продавець з міста Обухів, яке знаходиться біля Києва, зупинила нападника.

Зловмисник вдерся в магазин з палицею й кинувся на жінку-продавця. Жінка не розгубилася - відібрала у зловмисника дерев’янку й вигнала його стусаном з крамниці. Пізніше нападника затримали правоохоронця.

Вас також можуть зацікавити новини: