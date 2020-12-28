У Луганській області внаслідок обвалу на шахті загинув гірник.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.
"Сьогодні близько опівночі до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27 грудня о 23:40 стався обвал у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожНа Луганщині ВАЗ зіткнувся з мікроавтобусом - загинув боєць батальйону Луганськ-1 (фото)
Зокрема, під завалам знаходились два працівники, з одним із них був зв’язок. На даний час одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.
На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Тривають заходи щодо ліквідації аварії.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На шахті у Львівській області загинув робітник (відео)
- На Луганщині підірвалася пожежна машина, троє постраждалих (відео)
- На Луганщині постраждали батько і син, які намагалися розібрати гранату (відео)
- На урановій шахті у Кіровоградській області загинув працівник (відео)
- На Луганщині п'яний військовослужбовець підстрелив товариша (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram