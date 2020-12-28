Поліція встановлює обставини аварії на шахті.

У Луганській області внаслідок обвалу на шахті загинув гірник.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

"Сьогодні близько опівночі до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля" про те, що 27 грудня о 23:40 стався обвал у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, під завалам знаходились два працівники, з одним із них був зв’язок. На даний час одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим.

На місці події працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини події.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Тривають заходи щодо ліквідації аварії.

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Автор: Віталій Саєнко