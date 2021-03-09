Зловмисники втягували осіб у злочинну діяльність, а потім, представляючись правоохоронцями, вимагали у них кошти.

На Львівщині затримано учасників злочинного угруповання, яке викрадало людей.

Читайте такожУ Львові місцевий житель поранив зі зброї перехожого і застрелився у себе вдомаЯк повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники втягували осіб у злочинну діяльність, а потім, представляючись правоохоронцями, вимагали у них кошти.

Як встановили правоохоронці, організував та координував діяльність угруповання «смотрящий» за Личаківською виправною колонією, який із засуджених підібрав учасників групи.

«До її складу увійшли четверо місцевих жителів, неодноразово засуджених за майнові та пов’язані з наркотиками злочини. Після звільнення з місць позбавлення волі вони об’єдналися для «роботи». «Спеціалізувалися» на вимагання коштів з громадян, навіть організовували їх викрадення. Також у поле зору зловмисників потрапляли наркозалежні особи», - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що зловмисники хотіли залучити жителя Рівненщини до розповсюдження наркотиків. «Для цього розробили цілу схему: двоє представлялися продавцями «товару», решта - працівниками поліції. Домовившись про зустріч із потерпілим поблизу одного із ТРЦ Львова, фігуранти силою посадили чоловіка в авто і вивезли у напрямку міста. Дорогою учасники угруповання вимагали 10 тис. доларів, за що обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків», - йдеться в повідомленні.

Під тиском зловмисників, чоловік попросив свою дружину перерахувати на рахунок частину коштів - 25 тис. грн, які в подальшому фігуранти зняли в одному із банкоматів.

5 березня поліцейські затримали учасників угруповання. У зловмисників вилучили «імітаційне посвідчення поліцейського, кайданки та гроші». Всі четверо учасників ОЗГ були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

«Слідчі повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 ("вимагання") та ч. 2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Надя Пришляк