У Львові місцевий житель поранив зі зброї перехожого, після чого вчинив у себе вдома самогубство.
Читайте такожВбивство поліції у Києві: з'явилися подробиці нападу (відео)Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 7 березня близько 21:40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові невідомий зловмисник кілька разів вистрелив у чоловіка, який саме вийшов з кафе, після чого втік з місця події.
Правоохоронці встановили особу пораненого. Це 34-річний житель Одеси. Медики виявили у нього чотири вогнепальних поранення – наразі чоловік перебуває у реанімації.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, який стріляв в одесита – ним виявився 53-річний львів’янин.
«Його тіло з вогнепальним пораненням в області голови правоохоронці виявили за місцем проживання – повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство», - йдеться у повідомленні.
Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.
Слідчі поліції відкрили два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ("замах на вбивство") та за ч. 1 ст. 115 ("умисне вбивство") Кримінального кодексу з приміткою «самогубство». Проводиться розслідування.
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