У Львові через неправдиве повідомлення про замінування лікарні евакуювали понад 1 тис. осіб.
Читайте такожВ Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд та прокуратуруЯк повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інформація про замінування однієї з львівських лікарень надійшла до правоохоронців сьогодні, 22 січня, близько 12:40.
На місці події працювали поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи.
«З будівлі було евакуйовано більше тисячі осіб. Правоохоронці обстежили лікарню та прилеглу територію - жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було», - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності").
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