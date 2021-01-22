Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

У Львові через неправдиве повідомлення про замінування лікарні евакуювали понад 1 тис. осіб.

Читайте такожВ Одесі "замінували" 26 дитсадків, суд та прокуратуруЯк повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інформація про замінування однієї з львівських лікарень надійшла до правоохоронців сьогодні, 22 січня, близько 12:40.

На місці події працювали поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи.

«З будівлі було евакуйовано більше тисячі осіб. Правоохоронці обстежили лікарню та прилеглу територію - жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності").

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Автор: Світлана Макринська