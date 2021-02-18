У авто розбилося лобове скло \ скриншот з відео
У Львові снігова лавина з даху розбила припаркований на узбіччі автомобіль.
Читайте такожУ центрі Львова на хлопця впала снігова брила: постраждалому викликали швидкуЯк йдеться в сюжеті ТСН, як сніг стрімко сповзає з покрівлі і летить на машину зафіксувала камера відеоспостереження.
Удар був такої сили, що у автівки розбилося лобове скло. Повз саме проходили пішоходи - вони відбулися переляком.
Львів’ян просять не ходити попід будинками, адже майже всюди покрівлі вкрилися снігом з кригою і звисають гігантські бурульки.
Новини України: у Львові припарковане авто розбила снігова лавина з даху
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