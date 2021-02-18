У момент падіння снігу повз проходили пішоходи - вони відбулися переляком.

У Львові снігова лавина з даху розбила припаркований на узбіччі автомобіль.

Читайте такожУ центрі Львова на хлопця впала снігова брила: постраждалому викликали швидкуЯк йдеться в сюжеті ТСН, як сніг стрімко сповзає з покрівлі і летить на машину зафіксувала камера відеоспостереження.

Удар був такої сили, що у автівки розбилося лобове скло. Повз саме проходили пішоходи - вони відбулися переляком.

Львів’ян просять не ходити попід будинками, адже майже всюди покрівлі вкрилися снігом з кригою і звисають гігантські бурульки.

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17 лютого у центрі Львова на туриста з Києва з даху впала брила снігу. Потерпілому викликали швидку.

А 16 лютого у місті на 20-річну студентку з даху будівлі впала брила льоду.

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Автор: УНІАН