Під час автопригоди один із очевидців події ледь встиг забрати дитину з майданчика.

У Львові водій Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик, пошкодивши перед цим три автомобілі.

Про це кореспонденту УНІАН заявила речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій.

За її словами, попередньо встановлено, що водій Touareg вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім – BMW, а той вже за інерцією – Мazda.

«Далі був дитячий майданчик – гірка та гойдалка. Водія встановили за свідченнями очевидців, він документів не надав. Його відправили на освідування щодо стану сп’яніння, однак проходити перевірку він відмовився», - зазначила Рибій.

Згодом у патрульній поліції області повідомили, що водієм виявився 24-річний львів'янин.

Там також зазначили, що під час автопригоди один із очевидців події ледь встиг забрати дитину з майданчика.

На порушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 261 (адміністративне затримання) КУпАП.

Як повідомив у Facebook керівник ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич, пригода сталася сьогодні, 24 листопада, близько 15:00 по вулиці Торф’яній у Львові.

«Вул. Торф’яна, дитячий майданчик, без жертв (встигли вчасно забрати дітей). П‘яний водій на Touareg зніс гірку і завис на гойдалці», - йдеться у дописі.

На місці події працюють працівники патрульної поліції Львівської області, обставини ДТП та особу водія встановлюють.

Судячи із відео, оприлюдненого очевидцями, на лобовому склі автомобіля видно перепустку Головного управління Нацполіції у Львівській області.

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Автор: Мирослава Бзікадзе