Будівля розміщена в багатолюдній частині міста, пошкоджено торговельні павільйони. Поруч розміщена зупинка громадського транспорту і виш.

Сьогодні вночі в історичному центрі Одеси частково обрушилася старовинна будівля колишнього підприємства з виробництва морозива.

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Як повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, двоповерхова будівля колишнього заводу морозива «Полярна зірка» обрушилася по вул. Мечникова, 15 - зруйнована фасадна стіна, а також з боку вул. Торгової - дах. Орієнтовно площа обвалу становить 150 кв. м.

В результаті НП, яка сталася в багатолюдній частині міста, пошкоджено три торговельні павільйони, які розташовані поруч. Люди не постраждали.

На місце оперативно прибули представники ДСНС, комунального підприємства «ЖКС «Порто-Франківський» і департаменту міського господарства Одеської міської ради. Комунальники відгородили парканом частину тротуару і зупинку громадського електротранспорту, розташовану поруч.

«Зупинку тимчасово перенесли на 50 метрів убік», - уточнили в прес-службі.

Зазначена будівля була побудована в 1892-1894 роках архітектором Семеном Ландесманом, спочатку в ній розташовувалася жіноча гімназія, а вже за радянських часів в ній було обладнано фабрику морозива.

У мерії акцентують на тому, що з кінця 90-х років XX століття будова, яке є пам'яткою архітектури, перебуває у приватній власності. При цьому, в прес-службі уточнили: обвалилася частина будівлі (крило), яка «пам'яткою не є».

«Зараз територія колишнього заводу закрита, вона не охороняється. Власне, про обвал стіни повідомили очевидці», - додали в прес-службі.

На даний час працівники департаменту міського господарства зуміли знайти контакт з представниками власника будівлі, які пообіцяли, що вже сьогодні почнуть розбирання аварійної стіни для недопущення подальшого обвалу.

За словами очевидців, у торговельних павільйонах, розташованих поруч з аварійним будинком, розбиті стекла тощо. Недалеко розташований Одеський національний морський університет.

Обвал стався вночі, тому ніхто не постраждав.

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Автор: Лариса Козова