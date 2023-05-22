Обставини його загибелі розслідує поліція.

У неділю, 21 травня, у Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина.

Про це повідомляється на сторінці поліції Києва у соціальній мережі Facebook. У відділі комунікації зазначили, що інформація про це надійшла до поліції близько 16:00. На місце події прибули профільні служби, слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.

Правоохоронці зʼясували, що 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі. Внаслідок падіння він загинув. Зараз усі обставини та причини трагедії з'ясовують.

Відео дня

Падіння дітей з вікна: останні новини

Нагадаємо, що на початку травня в Одесі з вікна випав дворічний хлопчик. Повідомлялося, що він видерся на підвіконня та сперся на москітну сітку, коли батько ненадовго вийшов з кімнати.

Згодом стало відомо, що знайомий поліцейський вимагав у батьків загиблої дитини 1 тисячу доларів за "вирішення питання" про закриття кримінального провадження.

У квітні до 11 років ув'язнення засудили 40-річну киянку, яка викинула з вікна багатоповерхвіки свого маленького сина.

А у Харкові повідомлялося про загибель 4-річного хлопчика, який випав із вікна квартири шостого поверху - дитина вилізла на підвіконня та відкрила вікно, коли була одна у кімнаті.

Вас також можуть зацікавити новини: