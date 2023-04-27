Хлопчика вдалося врятувати. Він перебуває під опікою родичів.

40-річну жительку Києва, яка викинула з вікна восьмого поверху свою малолітню дитину, засуджено до 11 років в'язниці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно вироку суду, у січні 2021 року жінка після сварки по телефону з цивільним чоловіком відчинила в квартирі вікно та почала викидати з 8-го поверху речі.

"Одразу після цього жінка взяла на руки свого 3-річного сина, та, підійшовши до відчиненого вікна, перехилила тіло малолітньої дитини через підвіконня та випустила його з рук. Хлопчик впав на землю з висоти 8-го поверху та отримав тяжкі травми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

У суді обвинувачена свою вину заперечувала, зазначаючи, що хлопчик начебто сам випав із вікна. Проте судом було допитано низку свідків, показання яких спростовували версію обвинуваченої.

Проведеною експертизою жінка визнана осудною. Її засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

У прокуратурі додали, що постраждалий хлопчик перебуває під опікою родичів, він у задовільному стані.

Дитина випала з вікна - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові загинув 4-річний хлопчик, який випав із вікна квартири на 6-му поверсі будинку. Дитина залізла на підвіконня й відчинила вікно, поки батьки були в іншій кімнаті.

А у Вінниці з вікна житлового будинку випала маленька дівчинка. Наразі вона знаходиться в реанімації, за її станом спостерігають медики.

У лютому в Броварах на Київщині 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки на 14 поверсі та загинула. Ще раніше трагедія сталася в Одесі, де 13-річна дівчинка стрибнула з дев'ятого поверху житлового будинку.

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