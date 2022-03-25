Двоє ухилянтів заплатили по 4,5 тис. дол.

В Одеській області затримано трьох чоловіків, які переправляли ухилянтів у невизнане Придністров'я.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники ДБР та прикордонники 24 березня запобігли незаконному переміщенню через держкордон двох українців, які намагалися уникнути призову на військову службу.

Встановлено, що незаконну схему переправлення військовозобов'язаних на територію ПМР за допомогою човна організували троє жителів Одеської області. За ці "послуги" вони отримали по 4,5 тис. дол. від кожного ухилянта.

Троє організаторів затримані. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України.

Раніше на Одещині затримали братів, які намагались незаконно виїхати з України.

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