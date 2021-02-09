Породілля стверджує, що дівчинка народилася мертвою. На обліку у лікаря жінка не перебувала і народжувала вдома.

На Рівненщині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини.

Читайте такожУ Рівному немовля, мати якого померла після домашніх пологів, виписали з лікарні (відео)Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця Головного управління Національної поліції у Рівненській області Марія Юстицька, подія сталася в колишньому Дубровицькому районі.

За її словами, опівночі 9 лютого до поліції звернулись медики та повідомили, що до них у приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жителька.

Попередньо поліцейські встановили, що вчора, 8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

«Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню. Медиків жінка запевняла, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім поліцейським зізналася, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину», - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів її чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як стверджує Юстицька, сім’я вважається благополучною, на обліку в поліції не перебуває.

З етичних міркувань поліція не розголошує назви населеного пункту, де скоєно злочин, однак, за словами Юстицької, воно розташоване неподалік міста Дубровиця.

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Автор: Петро Хромих